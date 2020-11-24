Вооруженный житель Колпино заперся в квартире с детьми и угрожает им

Вооруженный житель Колпино заперся в квартире с детьми и угрожает им
На месте работает полиция, правоохранители пытаются попасть внутрь квартиры. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Во вторник днем, 24 ноября, житель Северной столицы заперся в квартире одного из домов Колпинского района с детьми. Мужчина вооружен.

По какой причине петербуржец забаррикадировался в квартире с детьми и топором, неясно. О чрезвычайном происшествии сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах. РИА Новости также отмечает, что детей в помещении, по предварительным данным, шестеро. Установлено, что мужчина является многодетным отцом.

К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов и спасатели. Мужчина требует, чтобы с ним поговорила его жена, которой он также угрожает расправой. Полицейские пытаются попасть внутрь жилья, однако петербуржец держит в заложниках одного из детей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти задержали троих латиноамериканцев, пытавшихся сбежать в Европу.

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