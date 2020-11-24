В Ленобласти задержали троих выходцев из Латинской Америки, пытавшихся сбежать в Европу

В Ленобласти задержали троих выходцев из Латинской Америки, пытавшихся сбежать в Европу
Троицу уже задерживали несколькими днями ранее, однако предупредительный инцидент не заставил иностранцев отказаться от своей идеи. Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти

Иностранные граждане нередко пытаются незаконно проникнуть в страны Европейского союза в поисках лучшей жизни, пересекая границу в Ленинградской области. 19 ноября в Выборгском районе задержали троих таких беглецов.

Сотрудники пограничной службы заметили двоих мужчин и одну женщину, стремительно передвигавшихся по направлению к Государственной границе. Когда беглецы поняли, что их увидели, они попытались скрыться от погони в лесном массиве — их, однако, удалось задержать.

Выяснилось, что попасть в Европу планировали выходцы одной из стран Латинской Америки, 32, 20 и 27 лет. Несколько дней назад этих же граждан задерживали по аналогичной причине и привлекли к административной ответственности. Теперь им грозит денежный штраф и принудительное выдворение за пределы России. До этого времени иностранцы будут находиться в Центре временного содержания в Красном Селе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ноябре на пограничных территориях Ленобласти задержали более 250 человек, пытавшихся незаконно пересечь границу.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
евросоюз латинская америка ленобласть незаконное пересечение границы


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти браконьер может отправиться в тюрьму за ловлю рыбы в Финском заливе
Власти Петербурга представили новые льготы для инвесторов
Работы на путепроводе КАД в районе Мурино продлеваются до 13 декабря
Петербуржцы затягивают пояса: спрос на лыжи и сноуборды упал
Беглов представил нового куратора внутренней политики в полпредстве
В Пулково ветеринарный контроль успешно прошли 314 попугаев
В Петербурге за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом
В Ленобласти задержали троих выходцев из Латинской Америки, пытавшихся ...