Глава СК взял на контроль ситуацию с захватом шестерых детей в Колпино

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ по Петербургу доложить об обстоятельствах удержания отцом шестерых детей в Колпино, а также о ходе проведения следственных действий по возбуждённому уголовному делу.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 127 УК РФ о незаконном лишении свободы.

Напомним, в Колпино во вторник, 24 ноября, мужчина держал шестерых детей в заложниках в квартире из-за ссоры с женой. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. В итоге он сдался полиции, детей отправили в больницу на обследование. На месте происшествия работают следователи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что у детей выявлены признаки ОРВИ, их направят на дополнительное обследование. У остальных четырех мальчиков — зафиксированы ссадины. Они останутся в отделении Детской городской больницы №22.