Дети-заложники из Колпино пробудут в социальном центре до мая

Дети-заложники из Колпино пробудут в социальном центре до мая
Инцидент произошел возле дома 92 по улице Павловской в Колпино. Фото: Google Maps

Шестеро несовершеннолетних детей, взятых в заложники собственным отцом в квартире города Колпино в октябре прошлого года, останутся в Центре содействия семейному воспитанию до конца весны.

Ребята находятся в социальном центре на протяжении вот уже трех месяцев. На данный момент мальчики чувствуют себя хорошо, с ними провели работу психологи, дети регулярно занимаются учебой и разивающими программами и проходят медицинские осмотры. Зимой они ездили в детский лагерь в Ленинградской области.

Мама забирает мальчиков домой каждые выходные. Планируется, что в мае они все вместе вернутся на родину в Архангельск, а до этого момента дети продолжат жить в центре, пишет Neva.Today.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что отец детей-заложников, как выяснилось позже, состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

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