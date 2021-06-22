Прокуратура считает, что 20 поклонников аниме в Петербурге задержали без особой причины

В ведомстве отметили, что подобных нарушения допускать больше нельзя.

В Санкт-Петербурге прокуратура разобралась с задержанием 20 поклонников аниме, которые собирались в лофт-проекте «Этажи». В ведомстве его посчитали необоснованным, о чем сегодня, 22 июня, сообщают представители правозащитной Московской Хельсинской группы.

В прокуратуре отметили, что полицейские не должны были задерживать подростков, а затем удерживать их в помещении дежурной части 76 отдела. Это было нарушением прав подростков – в ведомстве выразили надежду, что подобное больше не повторится.

Напоминаем, что все случилось в марте 2021 года. Подростки устроили встречу, на которой демонстрировали наряды в духе персонажей из аниме.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что более 14 тысяч петербуржцев сделали прививку от ковид-19 за сутки.