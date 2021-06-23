В Волховском районе 3-летний ребенок выпал из окна

В Волховском районе 3-летний ребенок выпал из окна
Проводится проверка Фото : Следственный Комитет РФ

В Волховском районе следователи выясняют обстоятельства получения травм малолетним ребенком.

По версии следствия, ребенок оперся на москитную сетку и выпал из окна квартиры, расположенной на втором этаже. Инцидент произошел 22 июня.

В результате падения ребенок получил травмы, сообщили в СК РФ по Ленобласти. Пострадавшего госпитализировали. Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что 17-летняя девушка выпала из окна второго этажа в Центральном районе. Медработники поставили девушке диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана теменной затылочной области, ссадина носа, закрытый перелом костей носа со смещением.

Волховский район ленобласть ребенок


 

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