В Волховском районе 3-летний ребенок выпал из окна

В Волховском районе следователи выясняют обстоятельства получения травм малолетним ребенком.

По версии следствия, ребенок оперся на москитную сетку и выпал из окна квартиры, расположенной на втором этаже. Инцидент произошел 22 июня.

В результате падения ребенок получил травмы, сообщили в СК РФ по Ленобласти. Пострадавшего госпитализировали. Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что 17-летняя девушка выпала из окна второго этажа в Центральном районе. Медработники поставили девушке диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана теменной затылочной области, ссадина носа, закрытый перелом костей носа со смещением.