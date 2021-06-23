В Ленобласти погиб прыгнувший с тарзанки 15-летний подросток

В Ленобласти погиб прыгнувший с тарзанки 15-летний подросток
Выясняются обстоятельства инцидента. Фото: pixabay

В Сланцах из реки выловили труп 15-летнего мальчика. Мертвого подростка в воде заметил местный житель.

Это случилось во вторник, 22 июня, в микрорайоне Лучки. О найденном трупе местный житель сообщил в полицию. Он заметил его в воде местной речки. Стражи порядка выяснили, что это 15-летний подросток, состоящий на учете в ПНД.

До того, как труп подростка обнаружили, прохожие видели, как мальчик прыгал с тарзанки в реку. Юноша говорил, что готовится к соревнованиям по плаванию. Об этом сообщает Piter.TV, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге и Ленобласти за сутки из окон выпали двое детей: в инцидентах разбираются правоохранители.

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