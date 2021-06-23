В Петербурге и Ленобласти за сутки из окон выпали двое детей: в инцидентах разбираются правоохранители

В Петербурге и Ленобласти за сутки из окон выпали двое детей: в инцидентах разбираются правоохранители
О состоянии ребенка информации пока нет. Фото: скриншот ВКонтакте/ ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В Северной столице и Ленинградской области продолжают расти случаи падения детей из окон. К сожалению, увещевания правоохранителей об ответственности и правилах безопасности не оказывают должного влияния: малышей по-прежнему оставляют без присмотра.

Так, вечером 22 июня в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте» появилась публикация о падении маленького ребенка из окна в одном из домов на улице Замшина в Калининском районе. Неизвестно, сколько лет было пострадавшему и на каком этаже находилась квартира, из окна которой выпал малыш. Остался ли он жив, какой тяжести получил травмы — эта информация также не озвучивается. Тем не менее, к месту происшествия прибыли правоохранители и врачи скорой помощи.

Комментаторы обрушили на родителей ребенка шквал негатива: «Беспечный родитель-детоубийца!», «Опять на блокираторах сэкономили и ребенок лишний, какие ещё обстоятельства», — замечают возмущенные петербуржцы. Интернет-пользователи также интересуются, существует ли какое-то наказание для родителей, допустивших трагедию.

Агрессивно настроенным комментаторам, однако, возражает другая группа: «Осатаневшие комментаторы. Родителям и так до конца жизни с этим жить. Не суди, да не судим будешь!», «Какая трагедия для родных малыша», — пишут сочувствующие.

В тот же день в Волховском районе Ленобласти маленький мальчик, опершись на москитную сетку, выпал из окна второго этажа. Малыш получил травмы, но, к счастью, остался жив. Сейчас он находится в больнице под присмотром врачей, а в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.

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