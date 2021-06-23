Как получить лицензию МЧС в 2021 году и что изменилось

Если компания собирается получить лицензию, ей необходимо сначала определиться с видами работ. Фото: https://spb.stroyurist.ru

Если компания собирается получить лицензию, ей необходимо сначала определиться с видами работ. Фото: https://spb.stroyurist.ru

Если компания собирается заниматься устранением последствий пожаров или созданием систем для его предотвращения, ей будет необходима лицензия МЧС. В 2021 году это разрешение обязательно в связи с последними изменениями в законодательстве для всех организаций, которые занимаются подобной деятельностью.

СПИСОК РАБОТ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ МЧС

● монтаж, ремонт и обслуживание систем пожаротушения и относящихся к ней элементов;

● монтаж, ремонт и обслуживание систем, обеспечивающих пожарную и охранно-пожарную функции;

● монтаж, ремонт и обслуживание систем и их составляющих, обеспечивающих противопожарное водоснабжение;

● монтаж, ремонт и обслуживание автоматизированной системы противодымной вентиляции;

● монтаж, ремонт и обслуживание системы, призванной оповещать о пожарах и эвакуации;

● монтаж, ремонт и обслуживание фотолюминесцентной системы эвакуации;

● монтаж, ремонт и обслуживание занавесов и завес, призванных обеспечивать противопожарную функцию;

● монтаж, ремонт и обслуживание заполнений проёмов в противопожарных преградах;

● работы по огнезащите материалов, строений и товаров;

● монтаж, ремонт и обслуживание первичных средств пожаротушения.

Если компания собирается получить лицензию, ей необходимо сначала определиться с видами работ, которые планируется выполнять в ходе деятельности. В документах обязательно перечислить все разновидности работ, которые планируется выполнять и для которых потребуется выдача такой лицензии.

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ОТ МЧС

Чтобы компания получила лицензию МЧС и могла заниматься тушением пожаров и ликвидацией любых последствий после них, она должна отвечать всем предъявленным требованиям.

МЧС выдает лицензию только тем организациям, которые пройдут проверку и соберут корректный пакет документов. Для чего это делается — МЧС стремится отобрать среди кандидатов тех, кто имеет достаточную материально-техническую базу и знания для осуществления подобной деятельности.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НАДО СОБРАТЬ

Как получить лицензию МЧС — корректно собрать пакет необходимой документации:

● заявление — нужно составить заявление о том, что организация планирует осуществлять деятельность в сфере пожаротушения и ликвидации последствий;

● решение — документально должно быть установлено, что компания решила заниматься данным видом работ общим собранием учредителей;

● свидетельство о постановке на учет — организация должна быть зарегистрирована в налоговом органе по всем правилам;

● устав — необходимо приложить все листы к заявлению;

● приказ о назначении руководителя — важный документ, который также должен быть в комплекте, подтверждающий, что у фирмы есть директор или управляющий, установленный в соответствии с законодательством;

● карточка — файл со всеми реквизитами организации.

Если внутри учредительной документации были какие-то изменения и дополнения, то их также следует приложить к заявлению вместе с копией чека подтверждающей, что государственная пошлина была оплачена в полном объеме. Если это новая лицензия, то придется оплатить 7500 рублей, для переоформления уже имеющейся эта сумма ниже — всего 3500 рублей.

КТО ОБЯЗАН ОФОРМИТЬ ЛИЦЕНЗИЮ

Кому необходимо разрешение:

● собственникам всех зданий и различных сооружений, в которых требуется установить и запустить противопожарную сигнализацию, а также управляющие постройками лица;

● компаниям, которые занимаются предоставлением услуг и работ по установке, запуску и ремонту любых обеспечивающих безопасность от пожара средств;

● ИП, которые занимаются тушением пожаров, устранением последствий и подобными мероприятиями.

ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫЕ МЧС ПРЕДЪЯВЛЯЕТ КОМПАНИЯМ

Чтобы предприятие могло претендовать на получение лицензии МЧС в 2021 году, оно должно отвечать нескольким условиям:

● персонал достаточно опытный и имеет необходимое образование;

● оборудование безопасно, функционально и эффективно;

● материально-техническая база находится в собственности у организации или она используется на другом основании;

● у сотрудников нет медицинских противопоказаний, которые бы запрещали или ограничивали занятия пожаротушением и ликвидацией последствий.

КАКИМ ТРЕБОВАНИЯМ ДОЛЖНЫ ОТВЕЧАТЬ ПОМЕЩЕНИЯ

Если компания планирует получить лицензию МЧС, здания в собственности должны соответствовать определенному правилу. Все помещения должны находиться в собственности компании или принадлежать им на другом основании, но обязательно законном.

АРЕНДА ОБОРУДОВАНИЯ

У предприятия должны быть бумаги, подтверждающие право владения на каждое изделие, которое используется в работе. Если техника оформлена в аренду, то у фирмы должен быть на руках действующий договор аренды, в котором подробно описано право пользования и владения данным оборудованием.

ПОВЕРКА ПРИБОРОВ

Каждая единица техники, используемая предприятием, должна быть проверена и работоспособна. То есть необходимо, чтобы на каждый прибор или изделие имелась подтверждающая качество и функционал запись. Это может быть знак качества, соответствующий сертификат, заключение или строка в паспорте устройства, с печатью и подписью поверителя.

ЧТО МОГУТ ОТНЕСТИ К ГРУБЫМ НАРУШЕНИЯМ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЛИЦЕНЗИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ

В соответствии с Положением, считается, что компания нарушает требования к пожарной безопасности, если:

● у фирмы нет подходящего оборудования, документов, инструментов и средств, среди них также приборы, без которых нельзя работать;

● не соблюдаются условия проектирования, установки или ремонта средств, которые должны обеспечить безопасность.

Действия, которые перечислены выше, считаются грубыми нарушениями, если из-за них:

● появилась угроза здоровью или жизни людей, растений или животных, а также памятникам и объектам культуры;

● образовалась опасность техногенной катастрофы или чрезвычайной ситуации;

● был причинен вред людям, растениям, животному миру, памятникам, окружающей среде;

● возникла техногенная ситуация чрезвычайного масштаба, причинен ущерб людям — их интересам или правам, а также обороне государства или его безопасности.

Лицензия перестает действовать, если компанию привлекут к административной ответственности и он не устранит грубые нарушения требований лицензии.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НУЖНО ПЕРЕОФОРМИТЬ ЛИЦЕНЗИЮ МЧС

Если компания решит изменить фактический или юридический адрес либо виды работ, которые выполняются только по лицензии, ей придется переоформлять документы и получать лицензию заново.

Для этого организация собирает необходимый пакет документов, об этом мы говорили в статье «Смена адреса и лицензия МЧС: порядок действий». Проверяющий орган выдает новое свидетельство в срок до 30 рабочих дней.

Если требуется просто получить дубликат действующей лицензии, то достаточно обратиться в орган. Когда не требуется ничего менять в документах, повторный сертификат могут выдать за 3 рабочих дня.