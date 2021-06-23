Эвакуированные из «Меги Дыбенко» посетители пошли загорать на газонах

Эвакуированные из &#171;Меги Дыбенко&#187; посетители пошли загорать на газонах
"Мегу Дыбенко" эвакуировали. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В среду, 23 июня, торгово-развлекательный центр «Мега Дыбенко» эвакуировали по техническим причинам. Посетители нашли чем заняться на время закрытия ТЦ — они пошли загорать на газонах.

Информация об этом появилась в VK-сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Как сообщают очевидцы, посетителей «Меги Дыбенко» попросили выйти на улицу, объяснив эвакуацию техническими причинами.

«Объявляется важное сообщение для всех посетителей. По техническим причинам просим вас немедленно покинуть торговый центр», — говорилось по громкой связи в ТЦ.

Посетители тем временем не растерялись и пошли на время эвакуации отдохнуть и позагорать на газонах возле торгового центра.

Все обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы рассказали об эвакуации из застрявшего между «Парнасом» и «Проспектом Просвещения» поезда.

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