Петербуржцы рассказали об эвакуации из застрявшего между «Парнасом» и «Проспектом Просвещения» поезда

Петербуржцы рассказали об эвакуации из застрявшего между &#171;Парнасом&#187; и &#171;Проспектом Просвещения&#187; поезда
Фото: скриншот ВКонтакте/ Как дела, Питер?

Во вторник, 22 июня, около шести часов вечера на перегоне между станциями «Парнас» и «Проспект Просвещения» на синей ветке петербургской подземки из-за пробоя кабеля в фидерной зоне остановился поезд с 252 пассажирами.

Движение на второй линии от «Удельной» до «Парнаса» временно остановили. Людям пришлось ждать эвакуации около полутора часов. На место происшествия прибыли вице-губернатор Максим Соколов, глава комитета по транспорту Кирилл Поляков и руководитель метрополитена Евгений Козин.

По словам самих пассажиров, когда поезд внезапно остановился в тоннеле, машинист по громкой связи заявил об отсутствии напряжении на контактном рельсе. После этого в вагонах приглушили свет. «Было душно, но терпимо», — рассказал петербуржец в беседе с «КП — Петербург». Паники удалось избежать, люди спокойно занимались своими делами, дожидаясь спасения.

Мужчина также добавил, что эвакуация происходила через дверь первого вагона, так что некоторым пассажирам пришлось пройти через весь поезд. Вероятно, состав остановился совсем недалеко от станции, поскольку путь к спасению занял всего несколько минут.

Пострадавших в ЧП не было, но некоторых людей самочувствие все же подвело. Так, пожилая женщина потеряла сознание, однако находившиеся рядом пассажиры привели пенсионерку в чувство, напоили водой и обмахивали, пока не подоспела помощь — её вывели первой и сразу передали врачам. Тяжелым ожидание оказалось для беременной пассажирки, которой было необходимо попасть в уборную, но машинист убедительно просил подождать.

Эвакуация, поделился очевидец с «Фонтанкой», проходила в дружелюбной атмосфере и сопровождалась шутками. «Всё спокойно и без паники. Только долго ждали», — объяснил он. Наверху пассажиров уже ожидали скорые и пожарные.

Скорая и пожарные дежурили у «Проспекта Просвещения». Фото: скриншот ВКонтакте/ ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Напомним, что пользователи социальных сетей живо отреагировали на происшествие, успев поругать чиновников, обеспокоиться эпидобстановкой и помочь согражданам.

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