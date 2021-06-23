«Коронавирус отдыхает»: пользователи соцсетей отреагировали на коллапс в метро Петербурга

Вчера на синей ветке петербургского метро произошла масштабная авария: пробой кабеля в фидерной зоне остановил поезд с 252 пассажирами в тоннеле между станциями «Парнас» и «Проспект Просвещения».

Первые минуты после аварии движение поездов закрыли на участке от «Удельной» до «Парнаса». Затем поезда пустили до «Проспекта Просвещения» и увеличили количество наземного транспорта, причем проезд на части автобусных и трамвайных маршрутов сделали бесплатным.

На ликвидацию аварии и эвакуацию застрявших в поезде людей специалистам потребовалось около двух часов. К счастью, все закончилось успешно: обошлось без пострадавших. Тем не менее, все это время более 250 пассажиров находились в душном пространстве под землей, а сотни других петербуржцев, возвращаясь с работы, в тот момент толпились на платформах, ожидая задерживающиеся поезда.

Инцидент вызвал широкий резонанс в социальных сетях. В первую очередь, граждане обеспокоились возможными последствиями для здоровья: подобная авария вполне способна спровоцировать вспышку коронавируса, а в Петербурге и так наблюдается резкий рост заболеваемости — только за последние сутки выявили 1 092 новых случая заражения.

«Досталось» от негативно настроенных комментаторов и метрополитену:

Люди также возмущались коллапсом, возникшим на наземном транспорте:

До момента, пока чиновники выпустили на линии дополнительные автобусы и трамваи, петербуржцам приходилось перемещаться между «Удельной» и «Парнасом» на забитых до предела маршрутках. Цены на такси также взлетели до фантастических цифр: так, поездка от «Удельной» до «Озерков» обошлась бы в 948 рублей.

Стоит отметить, однако, неравнодушие жителей Северной столицы. В комментариях к публикации об аварии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» многие автовладельцы предлагали подвезти оказавшихся в сложной ситуации пассажиров метро.