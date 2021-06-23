«Коронавирус отдыхает»: пользователи соцсетей отреагировали на коллапс в метро Петербурга

&#171;Коронавирус отдыхает&#187;: пользователи соцсетей отреагировали на коллапс в метро Петербурга
На станциях "синей" ветки собрались толпы пассажиров. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"/ ВКонтакте

Вчера на синей ветке петербургского метро произошла масштабная авария: пробой кабеля в фидерной зоне остановил поезд с 252 пассажирами в тоннеле между станциями «Парнас» и «Проспект Просвещения».

Первые минуты после аварии движение поездов закрыли на участке от «Удельной» до «Парнаса». Затем поезда пустили до «Проспекта Просвещения» и увеличили количество наземного транспорта, причем проезд на части автобусных и трамвайных маршрутов сделали бесплатным.

На ликвидацию аварии и эвакуацию застрявших в поезде людей специалистам потребовалось около двух часов. К счастью, все закончилось успешно: обошлось без пострадавших. Тем не менее, все это время более 250 пассажиров находились в душном пространстве под землей, а сотни других петербуржцев, возвращаясь с работы, в тот момент толпились на платформах, ожидая задерживающиеся поезда.

Фото: скриншот ВКонтакте/ ДТП и ЧП Санкт-Петебург

Инцидент вызвал широкий резонанс в социальных сетях. В первую очередь, граждане обеспокоились возможными последствиями для здоровья: подобная авария вполне способна спровоцировать вспышку коронавируса, а в Петербурге и так наблюдается резкий рост заболеваемости — только за последние сутки выявили 1 092 новых случая заражения.

Фото: скриншот ВКонтакте/ ДТП и ЧП Санкт-Петебург

«Досталось» от негативно настроенных комментаторов и метрополитену:

Фото: скриншот ВКонтакте/ ДТП и ЧП Санкт-Петебург

Люди также возмущались коллапсом, возникшим на наземном транспорте:

Фото: скриншот ВКонтакте/ ДТП и ЧП Санкт-Петебург

До момента, пока чиновники выпустили на линии дополнительные автобусы и трамваи, петербуржцам приходилось перемещаться между «Удельной» и «Парнасом» на забитых до предела маршрутках. Цены на такси также взлетели до фантастических цифр: так, поездка от «Удельной» до «Озерков» обошлась бы в 948 рублей.

Стоит отметить, однако, неравнодушие жителей Северной столицы. В комментариях к публикации об аварии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» многие автовладельцы предлагали подвезти оказавшихся в сложной ситуации пассажиров метро.

Фото: скриншот ВКонтакте/ ДТП и ЧП Санкт-Петебург
Фото: скриншот ВКонтакте/ ДТП и ЧП Санкт-Петебург
авария метро новости СПб парнас проспект просвещения


 

Новости партнеров
Петербуржцам вернули долги по зарплате на 185 миллионов рублей
Петербуржцам вернули долги по зарплате на 185 миллионов рублей
В драке на
В драке на "зеленой" ветке метро Петербурга двоим приезжим разбили головы
Юные супруги, зарезавшие в Мурино лучших друзей из-за лайков, разъедутся по разным колониям
Юные супруги, зарезавшие в Мурино лучших друзей из-за лайков, разъедутся по разным колониям
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцев предупредили об ухудшении погоды
В Петербурге зафиксировано более тысячи новых случаев коронавируса
«Коронавирус отдыхает»: пользователи соцсетей отреагировали на ...
Депутаты петербургского ЗакСа просят перерывы в заседаниях
Из-за жары депутатам ЗакСа пришлось раздеться
В Петербурге задержали тиктокера за незаконное ношение полицейской формы
В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на двух женщин
Петербуржцы 1,5 часа провели в перегоне между «Парнасом» и ...