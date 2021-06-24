15 человек и 44 минуты: спасатели тушили гараж и сарай в Красносельском районе

На Волхонском шоссе горел сарай и гараж. Фото: Baltphoto

На Волхонском шоссе горел сарай и гараж. Фото: Baltphoto

В Петербурге в Красносельском районе города произошла чрезвычайна ситуация — пожар в гараже.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 24 июня в 01:07 поступило сообщение, что в Красносельском районе на Волхонском шоссе дома 50 загорелся гараж и рядом с ним стоящий сарай.

Отмечается, что обстановка выгорела на площади 42 квадратных метра.

Через 44 минуты после сигнала о пожаре возгорание удалось ликвидировать, к 01:51 все было потушено.

При этом, информации о пострадавших не поступало.

Сообщается, что для тушения возгорания пришлось привлечь от МЧС три единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что почти полчаса спасатели тушили авто на проспекте Стачек.