Сгорел по всей площади: почти полчаса спасатели тушили авто на проспекте Стачек

В Петербурге в Кировском районе города произошел неприятный инцидент — пожар в автомобиле.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 18 июня в 22:59 поступило сообщение, что в Кировском районе на проспекте Стачек дома 89 корпуса 4 загорелся легковой автомобиль.

Отмечается, что машина полностью, по всей площади выгорела.

Через 24 минуты после сигнала о пожаре возгорание удалось ликвидировать, к 23:23 все было потушено.

При этом, информации о пострадавших не поступало.

Сообщается, что для тушения возгорания пришлось привлечь от МЧС две единицы техники и девять человек личного состава.

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