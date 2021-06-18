Деревянный домик в Курортном районе охватил огонь

Деревянный домик в Курортном районе охватил огонь
Деревянный дом в Курортном районе тушили двенадцать человек. Фото: Pixabay

В Петербурге в Курортном районе города произошло чрезвычайное происшествие — пожар в деревянном доме.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 18 июня в 22:20 поступило сообщение, что в Курортном районе на улице Васильева дома 18 в деревянном доме площадью 6х10 метров выгорела крыша на площади три квадратных метра.

Через 32 минуты после сигнала о пожаре возгорание удалось ликвидировать, к 22:52 все было потушено.

При этом, информации о пострадавших не поступало.

Сообщается, что для тушения возгорания пришлось привлечь от МЧС три единицы техники и 12 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что иномарка сгорела на КАД у Вантового моста. На место происшествия прибыли экстренные службы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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