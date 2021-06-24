Маленькую девочку достали из карьера Пульман мертвой

На месте работали следователи, полицейские и спасатели. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На месте работали следователи, полицейские и спасатели. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Ломоносовском районе следователи открыли уголовное дело после утопления девятилетней девочки на местном карьере.

Как сообщили следственном управлении СК по Ленобласти, по факту утопления школьницы правоохранители завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

Все случилось накануне на карьере Пульман в районе поселка Пеники. Купающиеся вызвали оперативные службы, сообщив о пропаже ребенка. Новость о ее пропаже также появилась в социальных сетях. Со слов очевидцев, она купалась в карьере со знакомыми семьи, ее родителей там не было.

На месте работали следователи, полицейские и спасатели. Девочку искали по всей местности и нашли в воде. Ее тело вытащили на берег с признаками утопления. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Сланцах за стадионом в воде найден труп: предположительно мертв 15-летний подросток.