На Кировском заводе машинист крана из-за выброса огня получил ожоги 70% тела и скончался

В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в 10 часов утра 23 июня скончался рабочий Кировского завода, получивший в результате несчастного случая ожоги 70% тела.

Как стало известно Gazeta.SPb, мужчину госпитализировали в медучреждение около 22 часов 19 июня. Врачи диагностировали у пациента ожог 70% тела А и Б степени ожоговый шок: пламя поразило голову, туловище, руки и ноги, внутренние дыхательные пути. Кроме того, мужчина получил острое отравление продуктами горения. В тяжелом состоянии пострадавшего поместили в ожоговую реанимацию. Медики боролись за его жизнь четыре дня, но травмы, к сожалению, оказались слишком серьезными.

Позже, разбираясь в обстоятельствах происшествия, правоохранители Кировского района опросили коллегу погибшего и выяснили, что при присадке окислителя в печь произошел выброс огня. Обжигающей волной накрыло 52-летнего машиниста крана, после чего ему сразу вызвали скорую помощь.

Напомним, что это не единственная трагедия, произошедшая в тот же день в Кировском районе. Аналогичные травмы получил 81-летний петербуржец, но при куда более странных обстоятельствах.

Пожилого мужчину, зарегистрированного в деревне Кипень Ленинградской области, доставили в одну из петербургских больниц с термическими ожогами шеи, ушей, грудной клетки, рук и паховой области. Его поместили в реанимацию ожогового отделения. Выяснилось, что тяжелые травмы пенсионер получил, когда курил на скамейки возле дома №35 по улице Козлова — на нем внезапно загорелась одежда.

На данный момент о текущем состоянии мужчины ничего неизвестно.