Госпитализирован с ожогами ушей, шеи, рук, груди, паха: 81-летний пенсионер покурил на скамейке

Госпитализирован с ожогами ушей, шеи, рук, груди, паха: 81-летний пенсионер покурил на скамейке
Пенсионер загорелся на скамейке. Фото: unsplash.com

В Петербурге в Кировском районе города произошел неприятный инцидент — на пенсионере загорела одежда, пока он курил.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 19 июня правоохранительным органам сообщили, что в 12:44 в больницу доставили 81-летнего мужчину, проживающему в деревне Кипень на Ропшинском шоссе дома 1 А. Пожилому мужчине диагностировали термический ожог шеи, ушей, грудной клетки, рук и паховой области.

Пенсионера доставили в тяжелом состоянии в ожоговую реанимацию.

Оказалось, что в этот же день на улице Козлова дома 35 на скамейке у мужчины загорелась одежда, когда он курил.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что у «Беговой» полностью сгорел автобус: полиция вывела пассажиров еще до приезда пожарных.

кировский район новости СПб происшествие


 

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