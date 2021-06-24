Wildberries построит логистический центр в Петербурге за 3 млрд рублей

Wildberries построит логистический центр в Петербурге за 3 млрд рублей
Площадь нового хаба будет превышать 100 тысяч квадратных метров. Фото: пресс-служба Wildberries

Крупнейший онлайн-ретейлер Wildberries сообщил о начале строительства собственного распределительного центра в Петербурге. Стоимость строительства оценили на 3 млрд рублей.

Создание нового крупного логистического центра в Северной столице позволит ускорить доставку заказов местным жителям до 1 дня. А предприниматели в свою очередь снизят расходы и нарастят продажи.

Площадь нового хаба будет превышать 100 тысяч квадратных метров. Реализация проекта потребует вложений в размере 3 млрд рублей, без учета затрат на оборудование. Открыть центр планируют к началу 2022 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что здания завода PepsiCo в Петербурге продали кондитерскому производителю. После сделки в собственность «Карата» перешел производственно-складской комплекс зданий площадью 10 тысяч квадратных метров и земельный участок в Красногвардейском районе.

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