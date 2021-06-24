Здания завода PepsiCo в Петербурге продали кондитерскому производителю

Здания завода PepsiCo в Петербурге продали кондитерскому производителю
После сделки в собственность "Карата" перешел производственно-складской комплекс зданий. Фото: google.maps

Новым владельцем петербургского завода PepsiCo стал производитель кондитерских изделий «Карат». Объекты используют для развития производства.

Компания PepsiCo продала свой завод в городе на Неве одному из крупнейших кондитерских производителей в Северо-Западе АО «Карат Плюс». После сделки в собственность «Карата» перешел производственно-складской комплекс зданий площадью 10 тысяч квадратных метров и земельный участок в Красногвардейском районе.

Как сообщает Colliers, «Карат» выкупил завод с целью расширения своего кондитерского производства. Он подходит под размещение пищевого производства и оснащен электрическими мощностями. Сумма сделки не уточняется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что здание «Росгеологии» на Васильевском острове готовы продать за полмиллиарда рублей.

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Здания завода PepsiCo в Петербурге продали кондитерскому производителю
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