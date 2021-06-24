Ни света, ни воды, ни связи: север Петербурга оказался отключён от цивилизации после пожара на подстанции «Ручьи» в Ленобласти

В среду, 23 июня, после десяти вечера на просторах социальных сетей стали появляться десятки сообщений об отключении электричества и водоснабжения. Некоторые сообщали даже об исчезновении мобильной связи. Причиной, как выяснилось, стал пожар на электроподстанции «Ручьи» во Всеволожском районе Ленобласти.

На севере города, в Мурино и Девяткино оказались обесточены целые кварталы. Причем свет погас не только в квартирах, но и на улицах: перестали работать светофоры, встал транспорт, даж поезда в метро стали ездить с увеличенным интервалом. Таким образом, один из самых жарких дней лета (а, возможно, и года) местные жители провели без возможности включить вентилятор или встать под прохладный душ.

Некоторых внезапное отключение электричества застало врасплох: например, петербуржца, который невовремя решил выгулять свою собаку, и застрял в лифте.

Позже выяснилась причина небывалого коллапса. Оказалось, что вечером 23 июня произошел пожар на электроподстанции «Ручьи», смежной с ТЭЦ в Новом Девяткино. Информация о возгорании поступила на пульт дежурного в 22:36. Уже спустя полчаса, в 23:10 огонь, распространившийся на площади 50 квадратных метров был локализован. Оборудование Северной ТЭЦ при этом не пострадало.

Очевидцы утверждают, что пожару предшествовало появление «огненного шара». Кто-то пишет, что слышал взрыв: «Взрыв был мощный! И свет моргал! Я как раз окна на балконе открывала и видела!»

По официальной информации МЧС Ленобласти, пожар спровоцировала разгерметизация трансформатора. Специалисты «Россетей Ленэнерго» оперативно перевели пострадавших от аварии петербуржцев на резервные схемы электроснабжения, однако на это также требовалось время, поэтому больше двух часов жителям Мурино, Девяткино и Калининского района пришлось обходиться без света и воды — к счастью, в Петербурге и Ленобласти сейчас в самом разгаре белые ночи.