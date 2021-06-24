Туроператор Mouzenidis Travel приостановил работу с клиентами

Туроператор Mouzenidis Travel приостановил работу с клиентами
Компания рассказывает, что первоочередной задачей является оплата долгов и восстановление бренда. Фото: Пресс-служба аэропорта

Один из крупнейших туроператоров на греческом рынке компания Mouzenidis Travel сообщила, что приостанавливает обслуживание клиентов до конца июля.

Об этом сообщает РИА «Новости». Организация подала в суд иск с просьбой защитить от кредиторов. Компания рассказывает, что главной целью является оплата долгов.

Накануне организация сообщила о том, что временно прекращает обслуживание туристов в Греции с 18 июня до 26 июня из-за ковидограничений и предложила перенос путевок на период осень или лето следующего года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Аэрофлот» увеличит количество рейсов в Болгарию и Грецию. Авиакомпания «Аэрофлот» в июле планирует выполнять по четыре рейса в неделю в Софию и Бургас в Болгарии. Оперштаб разрешил открыть с 28 июня авиасообщения со многими странами, в том числе и Болгарии.

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