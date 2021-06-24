«Роснефть» начала заправлять авиатопливо в аэропорту Нюрнберга

«Роснефть» начала заправлять авиатопливо в аэропорту Нюрнберга
На данный момент "Rosneft Deutschland" заправляет авиалайнеры в аэропортах Германии. Фото: pixabay

«Rosneft Deutschland GmbH», (входит в «Роснефть»), начала заправлять «в крыло» в аэропорту германского города Нюрнберг.

Об этом сообщает «Газета.Ru». Так будут регулярные поставки топлива Jet A-1 в аэропорт города, что расширит географию «Роснефти» в Германии. На данный момент организация заправляет авиалайнеры в аэропортах Германии.

Продажи топлива в Германии — часть долгосрочной стратегии развития этого направления бизнеса компании «Роснефть». «Rosneft Deutschland» поставляет топливо многим европейским и международным авиакомпаниям.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что один из крупнейших туроператоров на греческом рынке компания Mouzenidis Travel объявила, что приостанавливает обслуживание клиентов до конца июля. Организация подала в суд иск с просьбой защитить от кредиторов. Компания рассказывает, что главной целью является оплата долгов.

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