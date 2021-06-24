В Финляндии выросла заболеваемость коронавирусом после возвращения болельщиков из Петербурга

В Финляндии выросла заболеваемость коронавирусом после возвращения болельщиков из Петербурга
Флаг Финляндии. Фото: pixabay

В Финляндии зафиксирован рост случаев коронавируса после возвращения в страну болельщиков, которые посетили Евро-2020 в Петербурге.

На пограничных переходах выявили около 100 случаев заражения вирусом. Большая часть среди зараженных это вернувшиеся фанаты, сообщает Reuters. В стране отмечается рост заболевших с 50 до 100 человек.

Пограничные посты были сильно загружены, когда тысячи футбольных фанатов возвращались домой из Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что около 80 болельщиков сборной Финляндии, посетивших матчи Евро-2020 в городе на Неве, сдали положительные тесты на коронавирус. Это выяснилось на границе, когда финны возвращались домой.

Евро 2020 коронавирус фанаты


 

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