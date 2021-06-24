Названа возможная причина крушения Ми-8 Росгвардии в Ленобласти

Названа возможная причина крушения Ми-8 Росгвардии в Ленобласти
На опубликованных кадрах виден столб чёрного дыма. Фото: vk.com/spb_today

По предварительной информации, причиной крушения вертолета Ми-8 Росгвардии в Гатчинском районе в Ленобласти мог стать отказ двигателя.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой источник в экстренных службах.

Напомним, вечером 24 июня произошло крушение вертолета Ми-8 Росгвардии. Вертолет разбился в Гатчинском районе Ленинградской области. По предварительным данным, погибли трое военнослужащих.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2 при выполнении авиационно-химических работ. В результате жесткой посадки погиб один человек.

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