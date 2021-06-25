Гинцбург рассказал о подробностях исследования вакцины «Спутник V» на детях

Специалист отметил, что для людей всех возрастов будут выбраны специальные концентрации вакцины.

Около 350 детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет поучаствуют в клинических исследованиях вакцины от ковид-19 «Спутник V». Об этом в разговоре с ТАСС сказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Эксперт уверял, что для каждого возраста будет подбираться необходимая ему концентрация препарата.

Гинцбург считает, что побочные действия удасться свести к минимуму. При этом, если разведенная доза препарата покажет необходимый эффект, то этого будет достаточно.

Глава Центра отметил, что для детского «Спутника V» выдадут отдельные документы. Официально зарегистрировать данную вакцину планируют в конце сентября этого года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ВОЗ поменяла свою позицию по вакцинации детей от COVID-19.