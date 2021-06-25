Гинцбург рассказал о подробностях исследования вакцины «Спутник V» на детях

Гинцбург рассказал о подробностях исследования вакцины &#171;Спутник V&#187; на детях
Гинцбург раскрыл подробности детской вакцины. Фото: pixabay.com

Специалист отметил, что для людей всех возрастов будут выбраны специальные концентрации вакцины.

Около 350 детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет поучаствуют в клинических исследованиях вакцины от ковид-19 «Спутник V». Об этом в разговоре с ТАСС сказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Эксперт уверял, что для каждого возраста будет подбираться необходимая ему концентрация препарата.

Гинцбург считает, что побочные действия удасться свести к минимуму. При этом, если разведенная доза препарата покажет необходимый эффект, то этого будет достаточно.

Глава Центра отметил, что для детского «Спутника V» выдадут отдельные документы. Официально зарегистрировать данную вакцину планируют в конце сентября этого года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ВОЗ поменяла свою позицию по вакцинации детей от COVID-19.

александр гинцбург вакцина детская вакцина от коронавируса коронавирус


 

Новости партнеров
Мойка78 нашла единственный пункт в Петербурге, где могут привить
Мойка78 нашла единственный пункт в Петербурге, где могут привить "КовиВаком"
УЕФА предложил России отменить оставшиеся матчи ЕВРО-2020 из-за коронавируса
УЕФА предложил России отменить оставшиеся матчи ЕВРО-2020 из-за коронавируса
Пропавшую женщину нашли мертвой на обочине дороги в Ленобласти
Пропавшую женщину нашли мертвой на обочине дороги в Ленобласти
Инфекционист спрогнозировал сроки стабилизации в РФ ситуации с COVID-19
Инфекционист спрогнозировал сроки стабилизации в РФ ситуации с COVID-19
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Жара в Петербурге заставила горожан держать окна нараспашку: коты стали ...
В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали почти 40 тысяч человек
Беглов не связывает вспышку коронавируса в Петербурге с ПМЭФ и Евро-2020
В Северной столице одиноким пенсионерам хотят возмещать взносы за капремонт
Реальная статистика и жесткие ограничения: коронавирус в Петербурге к 25 июня
Прохожая обнаружила труп с ликом Христа на груди в парке Воинской славы
В Ленобласти объявили штормовое предупреждение из-за дождей и ветра
В Северной столице поставят дополнительные 600 туалетов на праздник «Алые паруса»