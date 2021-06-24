ВОЗ поменяла свою позицию по вакцинации детей от COVID-19

ВОЗ поменяла свою позицию по вакцинации детей от COVID-19
ВОЗ изменила позицию по вакцинации детей от коронавируса. Фото: Pixabay

До этого специалисты Всемирной организации здравоохранения считали, что для применения вакцины для детей в данный момент «нет достаточных данных». Об этом сообщается на сайте ведомства.

ВОЗ впервые отметила, что детям можно делать прививку против коронавирусной инфекции.

В обновленных рекомендациях ВОЗ пишет, что чаще всего дети и подростки переносят вирус в более легкой форме, нежели взрослые люди.

Однако эксперты заявляют, что их имеет смысл прививать «в менее срочном порядке, чем пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и медработников».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что британский медик предположил, сколько лет потребуется ревакцинация.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что Елена Малышева назвала причины для отказа от вакцинации от коронавируса.

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