Лисицы раскопали курган Вещего Олега в Старой Ладоге

Лисицы раскопали курган Вещего Олега в Старой Ладоге
Лисы попали в фотоловушку. Фото: скриншот "Каждой твари по паре / Павел Глазков" "ВКонтакте"

В Кургане Вещего Олега в Старой Ладоге поселились лисицы. Об интересной находке рассказал петербургский зоолог Павел Глазков.

Фотографиями жилища зоолог поделился в сообществе «Каждой твари по паре» в «ВКонтакте». По его словам, при съемке телепроекта о путешествиях по Ленобласти он заметил отверстия в верхней части земляного вала на кургане. Оказалось, что лисы раскопали землю под ним и устроили себе уютные домики.

Подтверждением этому стали снимки лисицы, попавшей в фотоловушку. По данным властей 47-го региона, лис в Ленобласти обитает около 6 тыс. особей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что лису из Ленинградской области заметили идущей за покупками. Рыжая плутовка среди белого дня прогуливалась возле продуктового магазина, что крайне поразило прохожих.

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