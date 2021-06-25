Комитет по транспорту начал проверку работы кондиционеров в общественном транспорте Петербурга

В Петербурге в общественном транспорте начались проверки работы кондиционеров. Об этом сообщает Комитет по транспорту.
Комитет по транспорту решил проверить системы кондиционирования в автобусах из-за того, что от петербуржцев поступают обращения, в которых они указывают, что на общественном транспорте ездить некомфортно.
К работникам транспортных предприятий, чьи кондиционеры в ТС не работают, применены дисциплинарные меры.
При этом, автобусы в аномальную жару работали в условиях двойной нагрузки, потому как перевозили болельщиков Евро-2020.
Со вчерашнего дня все автобусы–шаттлы, направлены на усиление городских маршрутов в разных районах города.
В 2022 году планируется перейти на новую модель транспортного обслуживания, грядет масштабное обновление подвижного состава.
Так, кондиционер является обязательным требованием для всего нового транспорта. Отмечается, что это повысит комфорт горожан в общественном транспорте.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Подмосковье могут запретить допуск в общественный транспорт без QR-кодов.