«Как черт из табакерки»: на Дворцовой внедорожник снес женщину на «зебре», а на Народной «Лада» сбила пешехода

За минувшие сутки на дорогах Северной столицы произошло сразу две аварии, жертвами которых стали пешеходы — на Дворцовой набережной и Народной улице.

Так, первое дорожно-транспортное происшествие случилось около двух часов дня. Водитель внедорожника на большой скорости мчался по набережной на разрешающий сигнал светофора. В этот момент по нерегулируемому пешеходному переходу дорогу переходила женщина. Петербурженка не оглянулась, а иномарка не заметила человека, и в результате удар стал смертельным для пострадавшей.

Столкновение было такой силы, что женщина отлетела вперед на несколько метров. «Мозги на асфальте», — красноречиво прокомментировал чудовищное происшествие очевидец, опубликовавший фото- и видеозаписи с места событий в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

Комментаторы жарко спорят о том, по чьей вине произошла смертельная авария. Большинство считает, что женщине следовало быть осмотрительней: «Лэнд Крузеру» было сложно увидеть человека, неожиданно выбегающего из-за скопления машин — в первом ряду была пробка. Заметив пешехода, водитель пытался тормозить, но не успел сбросить скорость.

«Как же надо не любить свою жизнь, что бы так слепо переходить дорогу(«, — замечают интернет-пользователи. «Уже не важно кто прав или виноват , человека нет и не будет. Будьте аккуратны», — подчеркивают их оппоненты.

В тот же день возле дома №65 по Народной улице мужчина за рулем «Lada XRAY» не заметил пешехода, который внезапно выскочил на проезжую часть. Полученные пострадавшим травмы оказались смертельными. По предварительной информации, ДТП мог спровоцировать мужчина, который переходил дорогу за несколько метров от «зебры», нарушая правила дорожного движения.