Ночью в воскресенье Сосновый Бор полностью отключат от электричества

В течение шести часов ночью в городе Сосновый Бор не будет электричества.

В Ленинградской области в городе Сосновый бор грядет масштабное отключение электричества. Это произойдет в ночь с субботы на воскресенье 27 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сосновоборского городского округа в своем сообществе в социальной сети «ВКонтакте».

Местным жителям придется пережить данные неудобства, так как производственные работы вынужденные.

Так, с 00:00 до 06:00 27 июня филиал ПАО «Россети Ленэнерго» произведет аварийные работы, чтобы заменить грозозащитный трос. Шестичасовое отключение электроэнергии коснется города, ближайших деревень и промзоны.

Отмечается, что сотовая связь при этом работать будет. Также перебоев с водой не ожидается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жители Мурино и Гражданского проспекта жаловались на отключение электроэнергии.