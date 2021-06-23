Жители Мурино и Гражданского проспекта жаловались на отключение электроэнергии

По какой причине произошел сбой – непонятно.

Жители Мурино и Гражданского проспекта рассказали о проблемах с электричеством. Десятки домов остались не только без света, но также без мобильного интернета. Об этом пишут пользователи в социальной сети «Вконтакте».

По какой причине произошло отключение – непонятно. Сотрудники спецслужб занимаются выяснением обстоятельств инцидента. По предварительным данным, все случилось после взрыва на ТЭЦ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жители четырех районов Петербурга пожаловались на отключение электроэнергии. Петербуржцы предполагают, что причиной отключения света могла стать сильная жара и авария.