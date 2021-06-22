Жители четырех районов Петербурга пожаловались на отключение электроэнергии

Жители четырех районов Петербурга пожаловались на отключение электроэнергии
Причиной временного отсутствия электроэнергии стало технарушение на кабельной линии. Фото: pixabay

Накануне жители четырех районов пожаловались на отключение света. Электричество выключали и в Московском районе. Из-за этого не работали магазины и светофоры.

Об этом сообщает «Фонтанка». Петербуржцы предполагают, что причиной отключения света могла стать сильная жара и авария. Жители города увидели задымление на проспекте Гагарина, 24. В пресс-службе «Россети Ленэнерго» подтвердили, что авария на подстанции была, однако нарушение устранили к вечеру.

Электричества не было в Приморском районе, возле Старой деревни. Причиной временного отсутствия электроэнергии стало технарушение на кабельной линии. Уже к вечеру всё было исправлено.

Понедельник без света проводили и жители Кировского района Северной столицы. Свет им вернули почти в 9 вечера. Несколько жалоб поступило из Калининского района.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителям Купчино дали свет. Недавно им уже отключали электричество.

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