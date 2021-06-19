Жителям Купчино скоро вернут электричество

Жителям Купчино скоро вернут электричество
Неполадки устраняются. Фото: pixabay

Специалисты выявили технологические нарушения на оборудовании.

Жителям Фрунзенского района объяснили, по какой причине произошло отключение электричества. Об этом сегодня, 19 июня, пишет «Фонтанка».

Местные жители пожаловались на отсутствие света несколько часов назад. Они отметили, что слышали хлопок и предполагают, что случилась авария на станции. В «Россети Ленэнерго» подтвердили, что есть некоторые технологические нарушения на оборудовании, которые в ближайшее время будут устранены.

В зоне отключения тем временем находится восемь жилых домов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жители Купчино уже два часа сидят без электричества.

новости СПб фрунзенский район электричество


 

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