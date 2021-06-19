Жители Купчино уже два часа сидят без электричества

Местные предполагают, что произошла авария на подстанции.

Жители Фрунзенского района сегодня вечером, 19 июня, пожаловались на отключение электричества. Информация появилась в социальных сетях после восьми часов вечера. Таким образом, света нет на протяжении двух часов.

Люди, проживающие в Купчино, отмечают, что могла случиться авария на подстанции. Проблемы с электричеством наблюдаются в домах на Софийской, Бухарестской и Будапештской улицах, Альпийском переулке, проспекте Славы. Местные отмечают, что слышали взрыв, после которого все погасло.

Подробности происходящего выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на ЗСД авария с каршерингом: пострадали три человека, среди них ребенок.