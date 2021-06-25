Акционеры «Газпрома» согласны с перерегистрацией холдинга в Петербурге

Акционеры «Газпрома» согласны с перерегистрацией холдинга в Петербурге
Лахта Центр. Фото: gazprom.ru

Компания планирует переезд из Москвы в Северную столицу.

Акционеры холдинга «Газпром» одобрили перерегистрацию компании в Санкт-Петербурге. Это значит, что в ближайшее время она переедет из Москвы в Северную столицу. Такое решение приняли в рамках годового собрания, которое состоялось сегодня, 25 июня, сообщили в «Газпроме».

Известно, что холдинг постепенно переезжал на протяжении десяти лет. Голосование позволит внести изменения в устав, которые предусматривают перерегистрацию. Теперь собрания акционеров будут проходить в Петербурге, а раньше их можно было проводить сразу в двух городах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что цены на акции «Газпрома» взлетели после выступления Путина на ПМЭФ. Одна ценная бумага теперь стоит более 275 рублей.

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Акционеры «Газпрома» согласны с перерегистрацией холдинга в Петербурге
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