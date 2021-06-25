Песков заверил, что дефицит вакцин от коронавируса компенсируют в ближайшее время

Песков заверил, что дефицит вакцин от коронавируса компенсируют в ближайшее время
Песков прокомментировал новости о дефиците вакцин. Фото: kremlin.ru

В некоторых регионах недостаточно препаратов из-за высокого спроса.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в некоторых регионах не хватает препаратов для вакцинации из-за высокого спроса. Он уверен, что в ближайшее время дефицит вакцин будет компенсирован. Об этом пишет сегодня, 25 июня, РИА Новости.

«Нет никаких сомнений, что в ближайшие дни все вот эти возникшие дефицитные ситуации будут компенсированы»,

— сказал Песков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России хотят уменьшить сроки получения результатов ПЦР-теста. Сейчас их нужно ждать двое суток, а срок хотят сократить до одних.

вакцинация дефицит Дмитрий Песков


 

Новости партнеров
Мойка78 нашла единственный пункт в Петербурге, где могут привить
Мойка78 нашла единственный пункт в Петербурге, где могут привить "КовиВаком"
"Мумий Тролль" выступит в Петербурге, несмотря на коронавирусные ограничения
Пропавшую женщину нашли мертвой на обочине дороги в Ленобласти
Пропавшую женщину нашли мертвой на обочине дороги в Ленобласти
Из-за пробоя кабеля на станции
Из-за пробоя кабеля на станции "Парнас" усилят движение наземного транспорта
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге назначена дата прощания с актером из «Улиц разбитых фонарей» ...
Назарбаев сделал прививку от коронавируса «Спутником V»
Певица Лариса Долина заболела коронавирусом
Песков заверил, что дефицит вакцин от коронавируса компенсируют в ближайшее время
Еще в восьми регионах введут обязательную вакцинацию для работников ...
На КАД в аварии с такси пострадал водитель
На проспекте Космонавтов «Киа» въехала в гипермаркет, а на ...
Росгвардия просит посмертно наградить экипаж вертолета, который разбился ...