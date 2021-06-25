Песков заверил, что дефицит вакцин от коронавируса компенсируют в ближайшее время

В некоторых регионах недостаточно препаратов из-за высокого спроса.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в некоторых регионах не хватает препаратов для вакцинации из-за высокого спроса. Он уверен, что в ближайшее время дефицит вакцин будет компенсирован. Об этом пишет сегодня, 25 июня, РИА Новости.

«Нет никаких сомнений, что в ближайшие дни все вот эти возникшие дефицитные ситуации будут компенсированы»,

— сказал Песков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России хотят уменьшить сроки получения результатов ПЦР-теста. Сейчас их нужно ждать двое суток, а срок хотят сократить до одних.