Центр Алмазова начал прием коронавирусных пациентов

Центр Алмазова начал прием коронавирусных пациентов
"Коронавирусные" койки. Фото: комитет по здравоохранению

Для лечения инфицированных выделили 250 коек.

В Санкт-Петербурге «Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова» начал прием коронавирусных пациентов. В учреждении развернули 250 коек, о чем сообщили в пресс-службе Центра.

Пациентов с коронавирусом будут привозить с сегодняшнего дня, 25 июня. Такое решение приняли в связи с малым количеством свободных коек в городе – их около 10% от коечного фонда. Эпидемиологическая обстановка в городе в целом оставляет желать лучшего: на ее ухудшение повлияли массовые мероприятия и отпуска.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Песков заверил, что дефицит вакцин от коронавируса компенсируют в ближайшее время.

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