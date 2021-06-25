В Петербурге обсудили спасение отелей и ресторанов

Бизнесмены и власти сходятся во мнении, что важно ускорить темпы вакцинации.

В Санкт-Петербурге принимаются все возможные решения для сохранения туристической индустрии, уверен глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев. Он считает, что теперь нужно сохранить операционную работу на качественном уровне, а также ускорить темпы вакцинации. Об этом сегодня, 25 июня, пишет АБН.

Корнеев отметил, что власти готовы помогать бизнесу и, например, предоставлять выездные вакационные бригады на предприятия под заказ.

Генеральный менеджер Marriott International COURTYARD ST.PETERSBURG CENTER HOTEL Яков Адамов заявил о частичном восстановлении бизнеса – благодаря проведению крупных мероприятий. С ним согласились и другие представители сферы.

Специалисты считают, что важно зарегистрировать в России иностранные препараты – это обеспечит дополнительный туристический поток и поможет вернуть во все отрасли часть трудовых мигрантов.

Предприниматели с опаской ждут окончания Евро-2020, так как считают, что власти сразу же введут ряд строгих ограничений.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Центр Алмазова начал прием коронавирусных пациентов.