Новый штамм коронавируса «лямбда» вышел за пределы Южной Америки

Новый штамм коронавируса «лямбда» вышел за пределы Южной Америки
«Лямбда»-штамм впервые обнаружили в Перу. Фото: unsplash

Новый вариант COVID-19, который распространился в Южной Америке, теперь за её пределами. Новый штамм достиг Европы. Его зафиксировали в Великобритании.

Об этом сообщает РЕН ТВ. Так в Великобритании зарегистрировали шесть случаев заболевания «лямбда»-штаммом COVID-19. Привезли его из заграницы.

«Лямбда»-штамм впервые обнаружили в Перу. Сейчас у более 80% заболевших именно «лямбда»-вариант.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Великобритании сдал 42 положительных теста на COVID-19 за год. Об этом сообщает Evening Standard. Британские врачи зафиксировали самое продолжительное течение COVID-19: пожилой британец проболел инфекцией более 300 дней. 72-летний Дэвид Смит заразился COVID-19 еще в весной 2020 года. Годом ранее он завершил курс химиотерапии. Именно поэтому его иммунитет оказался крайне ослаблен.

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