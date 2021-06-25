В Германии введут ограничения на поездки в Россию и Португалию

В Германии введут ограничения на поездки в Россию и Португалию
Известно, что это распространяется на две недели, но возможно продление. Фото: unsplash
В Германии с 29 июня вводятся ограничения на поездки в Россию и Португалию в связи с распространением новых вариантов COVID-19.
Об этом сообщает РИА «Новости». Португалия и Россия теперь в Германии страны, в которых распространяются варианты COVID-19. Это означает, что усложняются правила въезда в Германию. Сокращается транспортное сообщение, увеличивается срок карантина для россиян и Португалии.
Известно, что это распространяется на две недели, но возможно продление.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Германии несколько человек погибли после нападения мужчины с ножом. В Германии в Вюрцбурге накануне неизвестный напал с ножом на прохожих. Об этом сообщает РБК. Из-за злоумышленника встреча окончилась смертью для трёх человек. Ещё шестеро пострадали. У них ранения. Полиция Германии задержала мужчину.

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