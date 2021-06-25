В Германии несколько человек погибли после нападения мужчины с ножом

Ещё шестеро пострадали. У них ранения. Фото: Baltphoto

Ещё шестеро пострадали. У них ранения. Фото: Baltphoto

В Германии в Вюрцбурге накануне неизвестный напал с ножом на прохожих.

Об этом сообщает РБК. Из-за злоумышленника встреча окончилась смертью для трёх человек. Ещё шестеро пострадали. У них ранения. Полиция Германии задержала мужчину.

Территория в центре Вюрцбург, где произошло происшествие, перекрыта. Местные правоохранительные органы попросили немцев избегать этого района.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти скончался школьник, которого сбила легковушка. Мальчик ехал по трассе на велосипеде. В Тихвинском районе сегодня днем, 25 июня, произошла авария с участием школьника. В результате инцидента мальчик скончался. Об этом сообщили в правоохранительных органах. Все случилось на трассе «Вологда — Новая Ладога». Там столкнулись легковой автомобиль и мальчик не велосипеде.