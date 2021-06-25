В Ленобласти скончался школьник, которого сбила легковушка

В Ленобласти скончался школьник, которого сбила легковушка
Ребенок скончался на месте от серьезности полученных травм. Фото: pixabay.com

Мальчик ехал по трассе на велосипеде.

В Тихвинском районе сегодня днем, 25 июня, произошла авария с участием школьника. В результате инцидента мальчик скончался. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Все случилось на трассе «Вологда — Новая Ладога». Там столкнулись легковой автомобиль и мальчик не велосипеде, который двигался в попутном направлении. Непонятно, что именно стало причиной аварии.

По предварительным данным, школьник ехал в компании своего друга. Оба ехали вдоль обочины, в какой-то момент один из них резко повернул влево – это и могло спровоцировать ДТП. Ребенок скончался на месте из-за серьезности полученных травм.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на проспекте Космонавтов «Киа» въехала в гипермаркет, а на Московском шоссе BMW «повисла» на заграждении.

дтп ленинградская область новости СПб ребенок


 

Новости партнеров
Инфекционист спрогнозировал сроки стабилизации в РФ ситуации с COVID-19
Инфекционист спрогнозировал сроки стабилизации в РФ ситуации с COVID-19
Петербуржцам вернули долги по зарплате на 185 миллионов рублей
Петербуржцам вернули долги по зарплате на 185 миллионов рублей
Сколько придется платить за услуги ЖКХ петербуржцам с 1 июля
Сколько придется платить за услуги ЖКХ петербуржцам с 1 июля
Мойка78 нашла единственный пункт в Петербурге, где могут привить
Мойка78 нашла единственный пункт в Петербурге, где могут привить "КовиВаком"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На курортах Кубани примут туристов с иностранными вакцинами
В Петербурге закроют несколько станций метро из-за «Алых парусов»
В Ленобласти скончался школьник, которого сбила легковушка
Центр Алмазова начал прием коронавирусных пациентов
В Сосновом Бору возбудили уголовное дело после падения ребенка с восьмого этажа
СМИ пишут о разводе телеведущей Ксении Бородиной
В Петербурге назначена дата прощания с актером из «Улиц разбитых фонарей» ...
Назарбаев сделал прививку от коронавируса «Спутником V»