В Ленобласти скончался школьник, которого сбила легковушка

Мальчик ехал по трассе на велосипеде.

В Тихвинском районе сегодня днем, 25 июня, произошла авария с участием школьника. В результате инцидента мальчик скончался. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Все случилось на трассе «Вологда — Новая Ладога». Там столкнулись легковой автомобиль и мальчик не велосипеде, который двигался в попутном направлении. Непонятно, что именно стало причиной аварии.

По предварительным данным, школьник ехал в компании своего друга. Оба ехали вдоль обочины, в какой-то момент один из них резко повернул влево – это и могло спровоцировать ДТП. Ребенок скончался на месте из-за серьезности полученных травм.

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