На проспекте Космонавтов «Киа» въехала в гипермаркет, а на Московском шоссе BMW «повисла» на заграждении: странные ДТП в Петербурге за последние сутки

В Московском районе Северной столицы под утро произошла странная авария. Около 3:30 мужчина на «Киа Сорренто» въехал в гипермаркет «Окей» на проспекте Космонавтов.

Внедорожник буквально протаранил витрину, полностью оказавшись в торговом зале. Фотографиями с места происшествия поделились очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Оказалось, что мужчина за рулем был сильно пьян: алкотестер подтвердил наличие спиртного в организме. При этом водитель не получил никаких травм, но пострадал сотрудник гипермаркета: его пришлось увезти в травмпункт.

Для петербуржцев авария стала поводом проявить остроумие: «Скоро он узнаёт сколько стоит простой магазина», «Приехал со своей тележкой», — пишут комментаторы.

Днем ранее необычная авария произошла на Московском шоссе. Водитель внедорожника BMW, видимо, не справившись с управлением, «залез» на заграждение, установленное вдоль магистрали. Инцидент произошел возле въезда в Ленсоветовский.

«До встречки не долетел», — рассказывают свидетели инцидента. В ДТП, по предварительным данным, никто не пострадал, но пробки в сторону Славянки избежать не удалось.