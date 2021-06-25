На проспекте Космонавтов «Киа» въехала в гипермаркет, а на Московском шоссе BMW «повисла» на заграждении: странные ДТП в Петербурге за последние сутки

На проспекте Космонавтов &#171;Киа&#187; въехала в гипермаркет, а на Московском шоссе BMW &#171;повисла&#187; на заграждении: странные ДТП в Петербурге за последние сутки
Фото: скриншот ВКонтакте/ "Признавашки ДТП и ЧП Петербурга"

В Московском районе Северной столицы под утро произошла странная авария. Около 3:30 мужчина на «Киа Сорренто» въехал в гипермаркет «Окей» на проспекте Космонавтов.

Внедорожник буквально протаранил витрину, полностью оказавшись в торговом зале. Фотографиями с места происшествия поделились очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Оказалось, что мужчина за рулем был сильно пьян: алкотестер подтвердил наличие спиртного в организме. При этом водитель не получил никаких травм, но пострадал сотрудник гипермаркета: его пришлось увезти в травмпункт.

Виновник ДТП устроил погром в супермаркете. Фото: скриншот ВКонтакте/ ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Для петербуржцев авария стала поводом проявить остроумие: «Скоро он узнаёт сколько стоит простой магазина», «Приехал со своей тележкой», — пишут комментаторы.

Днем ранее необычная авария произошла на Московском шоссе. Водитель внедорожника BMW, видимо, не справившись с управлением, «залез» на заграждение, установленное вдоль магистрали. Инцидент произошел возле въезда в Ленсоветовский.

Место происшествия. Фото: скриншот ВКонтакте/ ДТП и ЧП Санкт-Петербург

«До встречки не долетел», — рассказывают свидетели инцидента. В ДТП, по предварительным данным, никто не пострадал, но пробки в сторону Славянки избежать не удалось.

Напомним, что в конце мая схожим образом автобус «взобрался» на столб на Ленинском проспекте. Салон общественного транспорта оказался на высоте около трех метров над землей. В масштабном ДТП пострадали шесть человек — к счастью, никто не погиб. Причиной аварии называют «человеческий фактор»: водитель был абсолютно здоров, а автобус полностью исправен.

Автобус заехал на столб на Ленинском проспекте. Фото: скриншот: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
дтп московское шоссе новости СПб проспект космонавтов


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге назначена дата прощания с актером из «Улиц разбитых фонарей» ...
Назарбаев сделал прививку от коронавируса «Спутником V»
Певица Лариса Долина заболела коронавирусом
Песков заверил, что дефицит вакцин от коронавируса компенсируют в ближайшее время
Еще в восьми регионах введут обязательную вакцинацию для работников ...
На КАД в аварии с такси пострадал водитель
На проспекте Космонавтов «Киа» въехала в гипермаркет, а на ...
Росгвардия просит посмертно наградить экипаж вертолета, который разбился ...