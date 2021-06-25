Бриг с алыми парусами проплыл по Неве

Бриг «Россия» с алыми парусами проплыл по Неве под залпы фейерверков.

Так «Алые паруса» достигли своей кульминации. По главной водной артерии Петербурга проплыл корабль с алыми парусами. На него традиционно пришли посмотреть тысячи школьников Северной столицы и Ленобласти.

Всю ночь работает метро, чтобы выпускникам было удобно добираться домой. До четырех утра продолжится концерт на главной площади Петербурга.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у пунктов пропуска на «Алые паруса» в Петербурге образовались очереди. Праздник выпускников «Алые паруса» в Северной столице начался с очередей у пропускных пунктов. У всех выпускников измеряли температуру и проверяли есть ли маска. В этом году на праздник могут попасть только окончившие школу Северной столицы, Ленобласти и их учителя.