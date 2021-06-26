Роспотребнадзор проверяет информацию о выявлении в России штамма «Дельта плюс»

Роспотребнадзор проверяет информацию о выявлении в России штамма &#171;Дельта плюс&#187;
Ранее о первом случае в стране писала  "Фонтанка". Фото: pixabay

Роспотребнадзор проверяет информацию о выявлении в России первого случая заражения индийским штаммом COVID-19.

Об этом сообщает ТАСС. Так научные организации ведомства активно проверяют появившуюся информацию о том, что якобы в России выявили Дельта-штамм COVID-19.

Ранее о первом случае в стране писала «Фонтанка». Она сообщала, что об этом заявила замдиректора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарья Даниленко заявила.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутат объяснил, чем опасны фиктивные сертификаты о прививке от COVID-19. Чем может обернуться покупка липовой справки о прививке от COVID-19, рассказал член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. Депутат уверен, что прибегать к фальшивой справки о вакцинации от коронавируса стали люди, попавшие в категорию граждан, которым обязательно надо сделать прививку.

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