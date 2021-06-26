Депутат объяснил, чем опасны фиктивные сертификаты о прививке от COVID-19

Если плохо сложатся обстоятельства, и люди по-настоящему заболеют и предъявят этот сертификат, то их могут быть привлечь к ответственности. Фото: unsplash.com

Если плохо сложатся обстоятельства, и люди по-настоящему заболеют и предъявят этот сертификат, то их могут быть привлечь к ответственности. Фото: unsplash.com

Чем может обернуться покупка липовой справки о прививке от COVID-19, рассказал член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

Об этом сообщает РИА «Новости». Депутат уверен, что прибегать к фальшивой справки о вакцинации от коронавируса стали люди, попавшие в категорию граждан, которым обязательно надо сделать прививку. Чаще всего это из-за работы. Это плохо, считает Куринный. Нужно настраивать людей на настоящую прививку, которая будет защищать.

Если плохо сложатся обстоятельства, и люди по-настоящему заболеют и предъявят этот сертификат, то их могут быть привлечь к ответственности. Это административная или даже уголовная ответственность, отметил депутат.