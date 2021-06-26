Депутат объяснил, чем опасны фиктивные сертификаты о прививке от COVID-19

Депутат объяснил, чем опасны фиктивные сертификаты о прививке от COVID-19
Если плохо сложатся обстоятельства, и люди по-настоящему заболеют и предъявят этот сертификат, то их могут быть привлечь к ответственности. Фото: unsplash.com
Чем может обернуться покупка липовой справки о прививке от COVID-19, рассказал член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.
Об этом сообщает РИА «Новости». Депутат уверен, что прибегать к фальшивой справки о вакцинации от коронавируса стали люди, попавшие в категорию граждан, которым обязательно надо сделать прививку. Чаще всего это из-за работы. Это плохо, считает Куринный. Нужно настраивать людей на настоящую прививку, которая будет защищать.
Если плохо сложатся обстоятельства, и люди по-настоящему заболеют и предъявят этот сертификат, то их могут быть привлечь к ответственности. Это административная или даже уголовная ответственность, отметил депутат.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Москве задержали злоумышленников, продававших поддельные сертификаты о вакцинации. Справка обходилась россиянам в сумму от 4 до 5 тысяч рублей.

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