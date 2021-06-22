В Москве задержали злоумышленников, продававших поддельные сертификаты о вакцинации

Справка обходилась россиянам в сумму от 4 до 5 тысяч рублей.

В Москве задержали трех мужчин, подозреваемых в продаже поддельных сертификатов о вакцинации против коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что документы продавали через интернет, доставлялись они курьером. За справку просили от четырех до пяти тысяч рублей – все зависело от срочности.

Полицейские провели обыски в офисе на Электродной улице. Там были найдены бланки, печати медицинских организаций и штампы с наименованиями вакцины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что более 14 тысяч петербуржцев сделали прививку от ковид-19 за сутки. Первую дозу препарата получили более девяти тысяч человек.