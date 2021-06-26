«Игора Драйв» примет этап гонки «Формулы-1» в 2023 году

Гран-при «Формулы-1» пройдет на трассе «Игора Драйв» под Петербургом в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе автодрома.

«Достигнуты принципиальные договоренности о проведении Гран-при России «Формулы-1» на трассе «Игора Драйв» в 2023 году», – говорится в сообщении.

«Я впечатлен Санкт-Петербургом и уверен, что Гран-при России на «Игора Драйв» станет поразительным событием», – заявил президент и исполнительный директор Formula One Management Стефано Доменикали.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что информация о переносе гонок из Сочи в Северную столицу также была опровергнута. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Информация о вероятном изменении места проведения «Формулы-1» стали распространять зарубежные СМИ