«Игора Драйв» примет этап гонки «Формулы-1» в 2023 году

«Игора Драйв» примет этап гонки «Формулы-1» в 2023 году
«Игора Драйв». Фото: пресс-служба Автодрома «Игора Драйв»

Гран-при «Формулы-1» пройдет на трассе «Игора Драйв» под Петербургом в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе автодрома.

«Достигнуты принципиальные договоренности о проведении Гран-при России «Формулы-1» на трассе «Игора Драйв» в 2023 году», – говорится в сообщении.

«Я впечатлен Санкт-Петербургом и уверен, что Гран-при России на «Игора Драйв» станет поразительным событием», – заявил президент и исполнительный директор Formula One Management Стефано Доменикали.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что информация о переносе гонок из Сочи в Северную столицу также была опровергнута. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Информация о вероятном изменении места проведения «Формулы-1» стали распространять зарубежные СМИ

гонки игора драйв формула-1


 

Новости партнеров
УЕФА предложил России отменить оставшиеся матчи ЕВРО-2020 из-за коронавируса
УЕФА предложил России отменить оставшиеся матчи ЕВРО-2020 из-за коронавируса
Певицу МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ
Певицу МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ
В жару труп в полосатых плавках дрейфовал в Финском заливе в сторону Зеленогорска
В жару труп в полосатых плавках дрейфовал в Финском заливе в сторону Зеленогорска
Из-за пробоя кабеля на станции
Из-за пробоя кабеля на станции "Парнас" усилят движение наземного транспорта
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти 26 июня ожидаются ливни и грозы
К месту ДТП на Академика Лебедева прибыла реанимация
«Игора Драйв» примет этап гонки «Формулы-1» в 2023 году
В результате стрельбы на футбольном матче в Марселе погиб человек
«Тампа» обыграла «Айлендерс» и вышла в финал Кубка Стэнли
Названа возможная причина смерти звезды «Улиц разбитых фонарей»
В аэропорту Пулково в субботу задержали один рейс
Александр Беглов поздравил выпускников на Дворцовой площади