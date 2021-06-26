В Германии рассказали, как защитить «Северный поток — 2» от США

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Лидер партии «Альтернатива для Германии», депутат Бундестага Тино Крупалла заявил, что Германия должна четко формулировать собственные экономические интересы, не позволять США диктовать, что делать, и тогда «Северный поток — 2» не окажется под угрозой.

«Куда мы пойдем, если позволим Америке диктовать, что делать с экономической точки зрения? Если мы это сделаем, я думаю, что «Северный поток — 2» не окажется под угрозой», — цитирует его РИА «Новости».

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.